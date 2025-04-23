Мотоциклист попал в аварию в Касимове

Авария произошла в 17:50 у дома № 23 на улице Восточной в Касимове. По данным полиции, 26-летняя жительница Касимова на Toyota Camry врезалась в мотоцикл Honda под управлением 20-летнего жителя Касимовского района.
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