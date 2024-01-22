В МФЦ Орловской области расширили перечень услуг

Расширен перечень дополнительных (сопутствующих) услуг в МФЦ Орловской области. Одной из самой востребованной услугой в МФЦ Орловской области является услуга Росреестра – государственная регистрация прав на недвижимое имущество.
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