Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Скорина
    Если меньше - то ПИЛИТЬ нечего будетМэр Орла Парахин ...
  • Владимир Петров
    Корейцев от Кима наймите - неприхотливые работяги. Или китайцев - отгрохают небоскрёбы. И домой вернутся.Орловская власть ...
  • виктор сапожков
    Сажать этих мразей лет на десять на лесоповал или рыть окопы дляСВО!В Белгороде появи...

В МФЦ Орловской области расширили перечень услуг

В МФЦ Орловской области расширили перечень услуг

Расширен перечень дополнительных (сопутствующих) услуг в МФЦ Орловской области. Одной из самой востребованной услугой в МФЦ Орловской области является услуга Росреестра – государственная регистрация прав на недвижимое имущество.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх