«Найти спонсоров, стать конкурентоспособными, сделать отбор в команду». Ромарой о планах на 2023 год

Президент ЛФК «Рома» Ромарой рассказал о планах команды на 2023 год. «Планы на 2023: Вернутся на ютуб (не раз в месяц, а активно делать ролики).
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