Под прикрытием: агент ЦРУ 14 лет накачивал женщин снотворным и насиловал их

К 30 годам тюрьмы приговорили Брайана Джеффри Рэймонда. Бывший агент ЦРУ (Центральное разведывательное управление США) в течении 14 лет накачивал женщин снотворным и насиловал в разных странах, пишет New York Post.
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