Страна и люди

9 408 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Камышов
    Ну, наконец-то! Наконец-то власти поняли, что без собственной микроэлектроники невозможно быть суверенным и независим...Укры в печали: Ро...
  • Юрий Мешков
    М-да! В одном случае в принципе, а  другом вообще. Хорошенькая альтернатива!Америка предупреж...

«Северный поток-2»: Европа собирается шантажировать Россию своим распадом

«Северный поток-2»: Европа собирается шантажировать Россию своим распадом

Недалекие европейцы планируют украсть пустой русский газопровод, откладывая банкротство компании-оператора Андрей Захарченко Фото: AP/TASS Материал комментируют: Алексей Анпилогов   Игорь Юшков   Леонид Хазанов День 7 сентября выдался весьма зловещим для Евросоюза.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх