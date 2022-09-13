«Северный поток-2»: Европа собирается шантажировать Россию своим распадом

Недалекие европейцы планируют украсть пустой русский газопровод, откладывая банкротство компании-оператора Андрей Захарченко Фото: AP/TASS Материал комментируют: Алексей Анпилогов Игорь Юшков Леонид Хазанов День 7 сентября выдался весьма зловещим для Евросоюза.
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