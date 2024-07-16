В России высказались о значимости восстановления отношений с Европой

СК

Степан Капуста

Восстановлению отношений России с Европой пока не подошел срок. Европа еще не настолько обессилела и одряхлела, чтобы признать свою второсортность. А без этого с надменными элитами Евросоюза разговаривать не получится. Сначала ЕС сбросит "балласт" из стран-лимитрофов: Прибалтийские, Финляндия, Швеция, Польша, Венгрия, Молдавия, Словакия, Бывшая территория ГДР (постарается на Россию), пытаясь преодолеть экономические проблемы. А уж когда убедятся, что Европа - это нищее захолустье, будут готовы к спасительному сотрудничеству с Россией. Это произойдет, но перемены должны созреть.