Восстановление отношений России с Европой по всем направлениям сотрудничества возможно и нужно, заявил в разговоре с «Лентой.
В России высказались о значимости восстановления отношений с Европой
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СК
Степан Капуста
Восстановлению отношений России с Европой пока не подошел срок. Европа еще не настолько обессилела и одряхлела, чтобы признать свою второсортность. А без этого с надменными элитами Евросоюза разговаривать не получится. Сначала ЕС сбросит "балласт" из стран-лимитрофов: Прибалтийские, Финляндия, Швеция, Польша, Венгрия, Молдавия, Словакия, Бывшая территория ГДР (постарается на Россию), пытаясь преодолеть экономические проблемы. А уж когда убедятся, что Европа - это нищее захолустье, будут готовы к спасительному сотрудничеству с Россией. Это произойдет, но перемены должны созреть.
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