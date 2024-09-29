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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Корнеев о том, почему Сперцян не перешел в европейский клуб: «Связался не с теми людьми, его кормят завтраками. Они уже прохлопали два летних трансферных окна» 

В 10 матчах сезона Мир РПЛ на счету хавбека «Краснодара» 5 голов и 2 ассиста. «Сперцян связался не с теми людьми, его кормят завтраками.

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