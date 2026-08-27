"Темпы надо ускорить". Новый алтайский прокурор провел совещание по подготовке края к зиме

В результате приняты решения, направленные на активизацию работы Прокурор Алтайского края Николай Рябов провел межведомственное совещание по вопросам подготовки коммунальной инфраструктуры региона к отопительному сезону 2026-2027 гг.
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