Аналитик Аверс: инфляция и ставки по ипотеке определят цены на недвижимость в 2023 году

pxhere.com Инфляция, ипотечная ставка, а также рост цен на строительные материалы станут теми факторами, от которых будет зависеть стоимость недвижимости в России в 2023 году, заявила основатель риэлторского агентства «Тренд Хаус» Ксения Аверс.