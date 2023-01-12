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Аналитик Аверс: инфляция и ставки по ипотеке определят цены на недвижимость в 2023 году

Аналитик Аверс: инфляция и ставки по ипотеке определят цены на недвижимость в 2023 году

pxhere.com Инфляция, ипотечная ставка, а также рост цен на строительные материалы станут теми факторами, от которых будет зависеть стоимость недвижимости в России в 2023 году, заявила основатель риэлторского агентства «Тренд Хаус» Ксения Аверс.

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