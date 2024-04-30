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Театр абсурда

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МИД Таджикистана пошёл на "оскорбительную дерзость": Русскому послу вручена нота протеста

МИД Таджикистана пошёл на "оскорбительную дерзость": Русскому послу вручена нота протеста

Фото: коллаж Царьграда. МИД Таджикистана вручил русскому послу в республике Семёну Григорьеву ноту протеста, касающуюся, как утверждается, ущемления прав таджикских граждан в нашей стране.

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