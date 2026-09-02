Фитнес-клубы России нарастили клиентуру до 7,9 млн в 2026 году

В первом полугодии 2026 года число клиентов фитнес-клубов в России достигло 7,9 млн, что выше показателей 2025 года.
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