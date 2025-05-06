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Крым отметит День Победы открытием двух мемориалов героям ВОВ

Крым отметит День Победы открытием двух мемориалов героям ВОВ

На востоке Крыма появятся два новых памятника героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений республики Руслан Якубов в эфире «Радио Крым».

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