Путин: надо развивать систему ПВО, чтобы предотвращать атаки ВСУ в России

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) ответил на вопрос модератора о том, как предотвращать атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские объекты, в том числе склады и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).