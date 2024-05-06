Почему многие женщины не носят бюстгальтер: новая мода или реальная необходимость..

«Можно делать то, что вам удобно. Если вам приятно не носить бюстгальтер, это нормально . Если вы чувствуете, что вам необходима некоторая поддержка, то, возможно, бралетт или бюстгальтер без косточек станут золотой серединой дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии