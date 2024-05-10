Жестокость к беззащитным: жуткие собачьи рынки в Северной Корее

Собачий рынок в Северной Корее. Фото: Ben Weller Photography. Собачий рынок в Соннаме (Южная Корея) предоставлял не возможность приобрести домашнего питомца, а являлся настоящей бойней, где собак держали в тесных клетках до того момента, когда найдется на них покупатель, и тогда животных тут же убивали, не утруждаясь хоть как-то облегчить их участь.