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Жестокость к беззащитным: жуткие собачьи рынки в Северной Корее

Жестокость к беззащитным: жуткие собачьи рынки в Северной Корее

Собачий рынок в Северной Корее. Фото: Ben Weller Photography. Собачий рынок в Соннаме (Южная Корея) предоставлял не возможность приобрести домашнего питомца, а являлся настоящей бойней, где собак держали в тесных клетках до того момента, когда найдется на них покупатель, и тогда животных тут же убивали, не утруждаясь хоть как-то облегчить их участь.

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