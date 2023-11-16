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Заглавы МИД Рябков: Россия проанализирует итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина

Заглавы МИД Рябков: Россия проанализирует итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина

Москва проанализирует итоги встречи президента Соединенных Штатов Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, которая состоялась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

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