Заглавы МИД Рябков: Россия проанализирует итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина

Москва проанализирует итоги встречи президента Соединенных Штатов Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, которая состоялась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.
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