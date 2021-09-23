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Многоцелевой корвет «Бравый» будет торжественно заложен 29 сентября на Амурском судостроительном заводе

Многоцелевой корвет «Бравый» будет торжественно заложен 29 сентября на Амурском судостроительном заводе

По указанию Адмирала Николая Евменова в церемонии закладки нового корвета примет участие начальник управления кораблестроения капитан 1 ранга Ильяс Шигапов.

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