МЧС Камчатки выдвинулось на поиски пропавшего у вулкана туриста

На Камчатке начаты поиски мужчины 1986 года рождения, пропавшего вблизи вулкана Плоский Толбачек. Туристы попытались найти его безуспешно.
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