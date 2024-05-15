🟡 В Феодосии военные будут проводить учения со стрельбой Тренировка начнётся в 11:00 и продлится до 13:00, сообщили в администрации города.
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🟡 В Феодосии военные будут проводить учения со стрельбой Тренировка начнётся в 11:00 и продлится до 13:00, сообщили в администрации города.