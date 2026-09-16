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Умер легендарный налетчик "Фантомас" из Новосибирска

Умер легендарный налетчик "Фантомас" из Новосибирска

В Новосибирске умер Максим Галыга, которого местные СМИ прозвали "Фантомасом". Налетчик совершил девять нападений, скрывал лицо силиконовой маской и постоянно носил с собой оружие, пишет "КП-Новосибирск".

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