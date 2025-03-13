В NASA объяснили причину отложенного на сутки запуска на МКС миссии Crew-10

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о перенесённом на 14 января старте корабля Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым в составе экипажа Crew-10.
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