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В NASA объяснили причину отложенного на сутки запуска на МКС миссии Crew-10

В NASA объяснили причину отложенного на сутки запуска на МКС миссии Crew-10

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о перенесённом на 14 января старте корабля Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым в составе экипажа Crew-10.

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