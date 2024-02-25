Объявлено расписание показов Московской недели моды

Российские и зарубежные дизайнеры представят свои коллекции в Центральном выставочном зале «Манеж» и павильоне № 75 на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия», сообщили в пресс-службе Московской недели моды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии