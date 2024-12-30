Посол РФ в Афинах Маслов: Греция туристов из России теряет 1 млрд евро в год Греция из-за снижения туристического потока из России теряют по 1 миллиарду евро в год, заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов в интервью РИА Новости.
Раскрыты потери Греции без российских туристов
Комментарии
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Александр Гребнев
За что боролись на то и напоролись Америка тихо уничтожает все своих союзников а потом тихо приберет к своими жадными ручейками сначала базы а потом и жителей туда забросит как она открыла рот на Канаду Панаму Гренландию и так дальше больше
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16 час.
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