Раскрыты потери Греции без российских туристов

Александр Гребнев

За что боролись на то и напоролись Америка тихо уничтожает все своих союзников а потом тихо приберет к своими жадными ручейками сначала базы а потом и жителей туда забросит как она открыла рот на Канаду Панаму Гренландию и так дальше больше