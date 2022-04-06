Госдума собралась поддержать уравнивание прав мужчин и женщин на алименты

Мужчинам и женщинам предоставят одинаковые права на получение алиментов. Правовое управление Госдумы дало положительное заключение на такой законопроект заксобрания Архангельской области.
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