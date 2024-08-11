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Пленный солдат рассказал о нехватке бойцов и боеприпасов у ВСУ

Пленный солдат рассказал о нехватке бойцов и боеприпасов у ВСУ

В украинской армии сложилась плачевная ситуация из-за отсутствия живой силы, боеприпасов, а также падения морального духа среди бойцов, рассказал пленный военнослужащий 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сержант Василий Жидан.

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