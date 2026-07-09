В Госдуме предложили добровольно передавать геолокацию в МВД для безопасности

Депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили создать в России цифровой сервис, который позволит гражданам добровольно передавать данные о своем местоположении правоохранительным органам и экстренным службам в случае возникновения опасной ситуации.