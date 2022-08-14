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Издание Newsweek полагает, что Зеленский все больше раскрывает свою истинную природу

Издание Newsweek полагает, что Зеленский все больше раскрывает свою истинную природу

Стив Кортес в статье для издания Newsweek заявил, что президент Украины Владимир Зеленский все больше раскрывает свою истинную природу, вследствие чего страны Запада начинают от него уставать.

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