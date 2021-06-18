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Советник президента США Салливан: Байден «напрямую бросил вызов» Путину по ряду вопросов

Советник президента США Салливан: Байден «напрямую бросил вызов» Путину по ряду вопросов

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден «напрямую бросил вызов» российскому лидеру Владимиру Путину по ряду вопросов, связанных с соблюдением прав человека.

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Алиса Майская
Ну и где "вызов"?
Юрий Седов
Пытаются сделать хорошую мину при плохой игре!

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