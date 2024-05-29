Как родителям-пенсионерам получить повышенную пенсию

Родительская пенсия может стать выше, если дети – студенты Крымские пенсионеры имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии, если их дети учатся в средних специальных или высших учебных заведениях.
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