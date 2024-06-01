"ЛИБО ТЫ ЗА СВО, ЛИБО ПОШЁЛ ВОН": ДУГИН ПОДСКАЗАЛ ЖЁСТКОЕ РЕШЕНИЕ ПО ИНОАГЕНТАМ В РОССИИ

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Комментарии
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Сергей Oблезов
А как может быть иначе? Ты или со страной или пошёл вон! Зачем нам нужны кадры ,которые на кухне проклинают свою страну и гадят из под сарая?
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4 час.

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