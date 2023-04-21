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TikTok развязал войну против России, заявили китайские военные ученые

TikTok развязал войну против России, заявили китайские военные ученые

ПЕКИН, 21 апр — РИА Новости. Социальная сеть TikTok использует свою платформу для ведения когнитивной войны против России, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на расследование военных ученых Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

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