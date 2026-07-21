Постановление Правительства РФ № 867 от 10.07.2026 — продление упрощённого порядка, а не отмена

Постановление Правительства РФ № 867 от 10.07.2026, принятое в рамках регулирования таможенных процессов, продлевает действие упрощённого порядка совершения отдельных процедур, а не отменяет его, как иногда ошибочно трактуется.
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