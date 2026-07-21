Грузоперевозки ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Грузоперевозки ...

1 подписчик

Постановление Правительства РФ № 867 от 10.07.2026 — продление упрощённого порядка, а не отмена

Постановление Правительства РФ № 867 от 10.07.2026 — продление упрощённого порядка, а не отмена

Постановление Правительства РФ № 867 от 10.07.2026, принятое в рамках регулирования таможенных процессов, продлевает действие упрощённого порядка совершения отдельных процедур, а не отменяет его, как иногда ошибочно трактуется.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии