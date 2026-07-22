Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

42 подписчика

Bloomberg узнал об оценке Revolut в $115 млрд во время вторичной продажи акций

Bloomberg узнал об оценке Revolut в $115 млрд во время вторичной продажи акций

Британский финтех Revolut запустил новый раунд вторичной продажи акций сотрудников, оценка компании в этом раунде составит $115 млрд — это в полтора раза выше предыдущей оценки, пишет Bloomberg со ссылкой на внутреннее письмо для сотрудников.

Вернуться к статье