Bloomberg узнал об оценке Revolut в $115 млрд во время вторичной продажи акций

Британский финтех Revolut запустил новый раунд вторичной продажи акций сотрудников, оценка компании в этом раунде составит $115 млрд — это в полтора раза выше предыдущей оценки, пишет Bloomberg со ссылкой на внутреннее письмо для сотрудников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)