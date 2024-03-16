Эдди Джордан: Стыдно за Alpine – команду, скорее всего продадут

Эдди Джордан: Стыдно за Alpine – команду, скорее всего продадутAlpineБывший владелец команды Jordan в Формуле 1, ныне эксперт на ТВ Эдди Джордан раскритиковал Alpine и предположил, что Renault в ближайшее время продаст свою заводскую команду.
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