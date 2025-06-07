"За что?!" Улыбка сползла с лиц дагестанцев, когда они услышали приговор

На днях страна узнала о намерении властей Калужской области лишить гражданства родителей двух семей, чьи дети-школьники 10 мая сняли флаг с георгиевской лентой с фасада жилого дома, положили его в чашу неработающего фонтана и начали по нему топтаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии