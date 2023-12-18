Польша хочет закрыть агрорынок для Украины на 20 лет после вступления в ЕС

Польша намерена закрыть агрорынок для Украины на 20 лет после ее вступления в ЕС. Такую инициативу озвучил замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, который прошел в польский Сейм по списку «Гражданской коалиции» премьера Дональда Туска, в эфире радиостанции RMF FM.