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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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У Ubisoft пока нет чёткого плана работы новой компании с Tencent — инвесторы и сотру...

У Ubisoft пока нет чёткого плана работы новой компании с Tencent — инвесторы и сотру...

У Ubisoft пока нет чёткого плана работы новой компании с Tencent — инвесторы и сотрудники нервничаютПроверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) со ссылкой на внутреннюю корреспонденцию Ubisoft рассказал о планах французского издателя на анонсированное недавно совместное с Tencent дочернее предприятие.

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