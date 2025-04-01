У Ubisoft пока нет чёткого плана работы новой компании с Tencent — инвесторы и сотру...

У Ubisoft пока нет чёткого плана работы новой компании с Tencent — инвесторы и сотрудники нервничаютПроверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) со ссылкой на внутреннюю корреспонденцию Ubisoft рассказал о планах французского издателя на анонсированное недавно совместное с Tencent дочернее предприятие.