Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Рынок аренды жилья в очередной раз переживает взлёт.
Сдавая квартиру мигрантам, можно лишиться жилья
Комментарии
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людмила михайлик
На запустили,народ обворовали и убивают и кто виноват
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1 м.
Империалист циничный
Людям жить негде. Не мигрантам, а нашим. Но собственники жилья рубят бабло. Конфисковать лишнее жильё у буржуев. Зажрались в конец.
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1 м.
Владислав Владислав
С мигрантами вопрос надо решать кардинально!
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1 м.
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