18.02.25==МИД Италии выразил послу России Разову осуждение из-за референдумов и пригрозил санкциями

МИД Италии выразил послу России осуждение из-за референдумов РИМ, 3 окт – РИА Новости. Италия совместно с союзниками рассмотрит новые ограничительные меры против Москвы в связи с конфликтом на Украине и осуждает итоги референдумов и вхождение в РФ новых регионов, заявил генсекретарь МИД Италии Этторе Секуи послу РФ в Риме Сергею Разову.
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