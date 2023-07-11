Республика Казахстан при Назарбаеве — государство с развивающейся экономикой, дружественное России. Когда Нурсултан Абишевич передавал власть своему "преемнику", Косым-Жомарту Токаеву, никто не ожидал от него никаких каверз и подлостей.
Зачем мы помогаем откровенно враждебному Казахстану
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Давить Казахстан надо любыми экономическими мерами. Он враг России. И автору не надо обелять простых казахов. Их на митинги в поддержку Украины не насильно гонят, сами идут, подонки.
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14 час.
Гарий Щерба
РОССИЯ ОПЯТЬ ,,ПРИПЛЫВЕТ,, из за ОЧЕРЕДНОГО СЮСЮКАНИЯ и ОЗАБОЧЕННОСТЯХ к про НАЦИСТСКИ НАСТРОЕННЫХ РУСОФОБСКИХ УБЛЮДКОВ .....!!!! Опять на ГРАБЛИ .
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10 час.
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