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Зачем мы помогаем откровенно враждебному Казахстану

Зачем мы помогаем откровенно враждебному Казахстану

Республика Казахстан при Назарбаеве — государство с развивающейся экономикой, дружественное России. Когда Нурсултан Абишевич передавал власть своему "преемнику", Косым-Жомарту Токаеву, никто не ожидал от него никаких каверз и подлостей.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Давить Казахстан  надо любыми  экономическими мерами. Он враг России. И автору  не надо обелять простых казахов. Их на  митинги в поддержку Украины не насильно гонят, сами идут, подонки.
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14 час.
Гарий Щерба
РОССИЯ ОПЯТЬ  ,,ПРИПЛЫВЕТ,,  из за   ОЧЕРЕДНОГО СЮСЮКАНИЯ  и  ОЗАБОЧЕННОСТЯХ  к про  НАЦИСТСКИ НАСТРОЕННЫХ РУСОФОБСКИХ  УБЛЮДКОВ .....!!!!  Опять на  ГРАБЛИ .
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10 час.

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