Провал «мирной конференции» по Украине признали на Западе

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Если автор считает, что 15 лямов евро (примерно) ощутимая сумма для "страны банков и банкиров", то он ошибается... Гораздо важнее потеря "нейтрального статуса" - надёжно, как в швейцарском банке! - больше не звучит, как аксиома.