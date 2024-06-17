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Провал «мирной конференции» по Украине признали на Западе

Провал «мирной конференции» по Украине признали на Западе

В Швейцарии завершился так называемый «саммит мира». Встреча, изначально задуманная как значимый шаг в сторону урегулирования конфликта на Украине, закончилась принятием итогового коммюнике, в котором не было ни слова о необходимости приостановки боевых действий.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Если автор считает, что 15 лямов евро (примерно) ощутимая сумма для &quot;страны банков и банкиров&quot;, то он ошибается... Гораздо важнее потеря &quot;нейтрального статуса&quot; - надёжно, как в швейцарском банке! - больше не звучит, как аксиома.
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Бендер Задунайский
Зеленский и его &quot;формула мира &quot;.
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14 час.

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