В Швейцарии завершился так называемый «саммит мира». Встреча, изначально задуманная как значимый шаг в сторону урегулирования конфликта на Украине, закончилась принятием итогового коммюнике, в котором не было ни слова о необходимости приостановки боевых действий.
Провал «мирной конференции» по Украине признали на Западе
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Если автор считает, что 15 лямов евро (примерно) ощутимая сумма для "страны банков и банкиров", то он ошибается... Гораздо важнее потеря "нейтрального статуса" - надёжно, как в швейцарском банке! - больше не звучит, как аксиома.
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15 час.
Бендер Задунайский
Зеленский и его "формула мира ".
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14 час.
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