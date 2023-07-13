В Ростовской области успешно потушили массовое возгорание сена

Спасатели Южного ПСО оказали помощь экстренным службам в тушении масштабного пожара. В поселке Октябрьский произошло возгорание подстилочной соломы в скирде сена.
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