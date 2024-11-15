🇷🇺⚔️🇺🇦Гвардейцы 123 бригады 3 ОА ВС РФ продолжают успешно продвигаться на Северском направлении💥 🎥На кадрах российские военнослужащие осматривают очередные взятые позиции противника🫡 #ВСРФ #Россия #СВО.
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🇷🇺⚔️🇺🇦Гвардейцы 123 бригады 3 ОА ВС РФ продолжают успешно продвигаться на Северском направлении💥 🎥На кадрах российские военнослужащие осматривают очередные взятые позиции противника🫡 #ВСРФ #Россия #СВО.
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