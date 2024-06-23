Дорин Речан поздравил госслужащих с профессиональным праздником 

Премьер-министр Дорин Речан обратился к государственным служащим, которые сегодня празднуют свой профессиональный день: «Государственные служащие — это те люди, которые приводят в движение все механизмы функционирования государства.
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