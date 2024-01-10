Польский журналист пришел в ужас от ситуации на границе с Украиной

ТАСС/Zuma Огромные очереди из автомобилей будут оставаться на границе Польши и Украины даже после того, как протесты польских перевозчиков закончатся, заявил журналист Марек Серант в эфире украинского Radio NV в среду, 10 января.
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