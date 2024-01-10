РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр муравьев
    Не понимаю Почему убийцам дают зачастую неадекватно небольшие сроки а потом отпускают по УДО. Мало того отпускают пос...Подозреваемого в ...
  • валерий тимофеев
    Вообще не понимаю, как такие твари живут на земле! УК России должен быть пересмотрен, вернуть смертную казнь! Нечего ...Рецидивист надруг...
  • Валерий Соловьев
    Надо бы обновить Беломорканал. А зверьков направлять туда на перевоспитание."Да просто": что ...

Польский журналист пришел в ужас от ситуации на границе с Украиной

Польский журналист пришел в ужас от ситуации на границе с Украиной

ТАСС/Zuma Огромные очереди из автомобилей будут оставаться на границе Польши и Украины даже после того, как протесты польских перевозчиков закончатся, заявил журналист Марек Серант в эфире украинского Radio NV в среду, 10 января.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОТ
Олег Тимофеев
Сам в шоке но надо продолжать.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх