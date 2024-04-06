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  • Eduard
    Они сами на Майдане выбрали свою судьбу!Украину ждёт судь...
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Боец СВО из Крыма сбил дрон «Баба Яга» из снайперской винтовки

Боец СВО из Крыма сбил дрон «Баба Яга» из снайперской винтовки

Крымчанин уничтожил коптер ВСУ выстрелом из винтовки. Снайпер разведывательного подразделения Крымского полка ВДВ с позывным «Болт» выполнял боевую задачу у населённого пункта Вербовое в Запорожской области.

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