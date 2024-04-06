Боец СВО из Крыма сбил дрон «Баба Яга» из снайперской винтовки

Крымчанин уничтожил коптер ВСУ выстрелом из винтовки. Снайпер разведывательного подразделения Крымского полка ВДВ с позывным «Болт» выполнял боевую задачу у населённого пункта Вербовое в Запорожской области.
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