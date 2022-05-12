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Юрист объяснил, когда при публикации списка должников можно требовать компенсацию от УК

Юрист объяснил, когда при публикации списка должников можно требовать компенсацию от УК

Управляющая компания имеет право публиковать лишь строго ограниченную информацию. В каких случаях жильцы могут потребовать от УК компенсацию, «Вечерней Москве» рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

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