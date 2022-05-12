Юрист объяснил, когда при публикации списка должников можно требовать компенсацию от УК

Управляющая компания имеет право публиковать лишь строго ограниченную информацию. В каких случаях жильцы могут потребовать от УК компенсацию, «Вечерней Москве» рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.
Управляющая компания имеет право публиковать лишь строго ограниченную информацию. В каких случаях жильцы могут потребовать от УК компенсацию, «Вечерней Москве» рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.
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