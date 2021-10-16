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Когнитивная война за мозг

Когнитивная война за мозг

Примечательный материал о том, как в структурах НАТО разрабатывается концепция и технологии так называемой "когнитивной войны" (термин пересекается с так называемой "ментальной войной", о которой недавно писал советник Шойгу Ильницкий https://vm.

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