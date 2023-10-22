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Болгарская партия хочет лишить НПЗ "Лукойла" права на российскую нефть

Болгарская партия хочет лишить НПЗ "Лукойла" права на российскую нефть

Политическая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" вновь потребовала от компании "Лукойл" отказаться от использования российской нефти для производства топлива на нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе.

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