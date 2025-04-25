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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кержаков против отъезда Батракова в Европу: «Пока рано. Для футбольного взросления нужно провести несколько сезонов в РПЛ на том же высоком уровне»

- Кого из молодых россиян сейчас можете выделить? Кто бы из них мог уехать в Европу? Из молодежи я бы выделил Батракова, который очень ярко заявил о себе в нынешнем сезоне.

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